زيلينسكي عن الهجوم المضاد: لم يكن سهلا.. لكننا نملك المبادرة في القتال

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية "لم يكن سهلا و ربما يحدث بشكل أبطأ" مما كان يأمل البعض.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال اجتماع عقده، الأحد، مع وسائل الإعلام من أمريكا اللاتينية بعد تقارير شبكة CNN بأن المسؤولين الغربيين لديهم تقييمات "واقعية" تشير إلى قدرة القوات الأوكرانية على استعادة مناطق كبيرة.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في فيديو نشره مكتبه: "لكن كل هذا ثانوي، في بعض الأماكن، توجد مناجم، وفي بعض الأماكن توجد صعوبات تقنية، وفي بعض الأماكن كنا ننتظر طويلا، أو هناك تعقيدات أخرى، يمكننا مناقشتها لفترة طويلة، مثل اتجاه الهجوم المضاد، ما هو الخطأ فيه، ما نفتقر إليه".

وتابع: "أوكرانيا هي التي تملك المبادرة، من الصعب للغاية القتال لفترة طويلة - وهذا أمر واضح كل هذا صعب للغاية عندما تفتقر إلى هذه المعدات أو تلك، أعلم أن الأمر صعب علينا لكنني أعلم بالتأكيد أن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للروس ".

وأضاف أنه "بينما هناك إجهاد في عيون الأوكرانيين، فإن هناك خوفا في أعين الروس".

ويتمثل التحدي الأساسي للقوات الأوكرانية في استمرار صعوبة اختراق الخطوط الدفاعية الروسية المتعددة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد، والتي تعتمد على عشرات الآلاف من الألغام وشبكات واسعة من الخنادق، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، مما دفع القادة الأوكرانيين إلى إعادة بعض الوحدات لتجميع الصفوف وتقليل الخسائر.

وقال دبلوماسي غربي كبير لشبكة CNN: "لدى الروس عدد من الخطوط الدفاعية والقوات الأوكرانية لم تعبر فعليا الخط الأول، وحتى لو استمروا في القتال للأسابيع العديدة المقبلة، إذا لم يتمكنوا من تحقيق المزيد من الاختراقات خلال الأسابيع السبعة أو الثمانية الماضية، فما هو احتمال قيامهم فجأة، مع المزيد من القوات المستنفدة، بتحقيقها؟ لأن الظروف صعبة للغاية".

وذكر مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة تدرك الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية، على الرغم من أنها لا تزال تحتفظ بالأمل في إحراز تقدم.