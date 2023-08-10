مقتل شخص هدد باغتيال بايدن خلال محاولة عملاء "إف بي آي" القبض عليه

(CNN) -- قتل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، الأربعاء، شخص من ولاية يوتا أثناء محاولتهم اعتقاله بزعم توجيه تهديدات ضد الرئيس جو بايدن قبل رحلته إلى الولاية.

وكان الشخص الذي يدعى كريج روبرتسون، يواجه 3 تهم، منها توجيه تهديدات ضد بايدن بالإضافة إلى التأثير على ضباط إنفاذ القانون وعرقلتهم والانتقام منهم عن طريق التهديد.

ولاحظ المحققون أن روبرتسون يبدو أنه يمتلك بندقية قنص والعديد من الأسلحة النارية الأخرى.

ووجهت بعض التهديدات قبيل رحلة بايدن المقررة إلى يوتا، مساء الأربعاء.

ووفقا للمدعين العامين، نشر روبرتسون تهديدات عبر الإنترنت في الأشهر الأخيرة ضد سياسيين ديمقراطيين ومدعين عامين آخرين رفعوا قضايا ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتأتي القضية وسط الانتقادات اللاذعة المتزايدة التي تستهدف القادة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وما وصفه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بأنه "مستوى غير مسبوق من التهديدات ضد عملاء إف بي آي".