(CNN)-- أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان، الخميس، أن إيران نقلت خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية.

وأضافت المتحدثة أنه "في حين أن هذه خطوة مشجعة، فإن هؤلاء المواطنين الأمريكيين - سياماك نمازي، ومراد طهباز، وعماد شرقي، وأمريكيين اثنين يرغبان في هذا الوقت في الإبقاء على وضعهما الخاص، ما كان ينبغي أبدا احتجازهم في المقام الأول".

وأكدت واتسون في بيان "سنواصل مراقبة حالتهم عن كثب قدر الإمكان".

وأوضحت أن المفاوضات بشأن إطلاق سراحهم في نهاية المطاف مستمرة و"حساسة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعلن منذ أيام، أن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة "قضية إنسانية"، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه سلطنة عُمان في المفاوضات، حسبما كانت قد نقلت عنه وكالة (إرنا) الإيرانية للأنباء.