(CNN)-- يخطط الجيش الأمريكي لزيادة وجوده في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ في السنوات المقبلة، بينما يستعد لصراع محتمل مع الصين في المستقبل.

وقالت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين ورموت، الخميس، إنه "من السابق لأوانه النظر إلى أرقام محددة، فالجيش يحتاج إلى بناء قدرات للدفاع الجوي والصاروخي هناك، وهو ما يمثل قوة للجيش".

وكانت ورموت زارت غوام مؤخرا، وقالت، للصحفيين، إن "الزيارة أظهرت لها أن الجنود العاملين هناك يعيشون في ظروف قاسية جدا على الرغم من وجودهم هناك 10 سنوات".

وأضافت: "أحد الأشياء التي أريد النظر إليها، والتي نحتاج إلى النظر إليها بشكل جماعي كجيش ولكن أيضا وزارة الدفاع بأكملها، ما هي المتطلبات الكاملة لتعميق الدفاع عن غوام من حيث البنية التحتية، من ناحية السكن، كل ذلك يحتاج إلى النظر فيه".

وتابعت أن "جزيرة غوام تتمتع بموقع استراتيجي بشكل لا يصدق للعمليات الأمريكية في المحيط الهادئ، وعلى ما أعتقد، سيرى الناس الوجود العسكري هناك يتزايد".

وقالت: "من المهم حقا أن نتذكر أنهم إقليم تابع للولايات المتحدة، فالناس الذين يعيشون في غوام مواطنون أمريكيون، كما تعلمون، إنهم جزء من الوطن، وهناك قول مأثور عن أن اليوم في أمريكا يبدأ من غوام، وعلينا مسؤولية توفير الحماية لهم".