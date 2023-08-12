إعادة فتح برج إيفل بعد تحذير بوجود قنبلة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أُعيد افتتاح برج إيفل للجمهور بعد أن أدت رسالة تحذير بوجود قنبلة إلى إخلائه، السبت، وفقًا لشبكة BFMTV التابعة لشبكة CNN.

ذكرت BFMTV أنه تم إخلاء الطوابق الثلاثة من البرج، بما في ذلك الفناء، في الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا - 6:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

تم إقامة طوق أمني كبير سريعًا، وتحويل حركة المرور، وفقًا لـBFMTV، التي أضافت أنه تم أيضًا جلب فريق إزالة مفرقعات في الموقع لتقييم التهديد.

قال متحدث باسم SETE، الشركة المشغلة لبرج إيفل، وفقًا لـBFMTV: "إنه إجراء معتاد في هذا النوع من المواقف، وهو أمر نادر الحدوث على الرغم من ذلك".

تم بعد ذلك رفع تنبيه التهديد في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا - 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، مع فتح المعلم السياحي مرة أخرى للجمهور.

آخر تهديد بقنبلة في برج إيفل كان في سبتمبر/ أيلول 2020، وفقًا لـBFMTV.