(CNN)-- قالت السلطات الفرنسية إن ستة أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق قارب يقل مهاجرين في القناة الإنجليزية، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين، السبت، وفقًا لما أورده بيان قائد البحرية الفرنسية في بحر المانش وبحر الشمال.

وجاء في البيان الصحفي للمسؤول الفرنسي أن شخصين "لا يزالان قيد البحث في البحر".

وفقًا لشهادات الناجين، كان 65 أو 66 شخصًا على متن القارب الذي غرق، وفقًا لما ذكره الحاكم في بيان صحفي.

كما قام مسؤول البحرية الفرنسية بتحديث الأرقام التي حددها سابقًا، موضحًا أن ستة أشخاص قد لقوا حتفهم، ونُقل 36 شخصًا إلى ميناء كاليه، ونُقل 22 أو 23 شخصًا إلى دوفر من قبل السلطات البريطانية.

قام العمدة المحلي فرانك ديرسين بنشر صورة عبر منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، لبعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن قارب إنقاذ مغطى ببطانيات من الألمنيوم الذهبي.

نشر المسؤول الفرنسي على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "ها هي كارثة أخرى قبالة ساحل كاليه/ ويسان مع غرق العديد من المهاجرين. في أحد الأيام، سيتعين علينا التوقف ببساطة عن تسجيل عدد الوفيات في القناة والبحر الأبيض المتوسط.

تعتبر القناة الإنجليزية واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، كما أن العبور على متن قوارب صغيرة أمر خطير للغاية.

عادة ما يفرط المتاجرين بالبشر في تحميل السفن، كما أن الوفيات شائعة في البحار المتلاطمة.

جعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - الذي يعاني حزبه المحافظ الحاكم في الانتخابات - من إيقاف القوارب مما يجعل العبور المحفوف بالمخاطر عبر القناة الإنجليزية إحدى أولوياته القصوى.

لكن الأرقام الحكومية أظهرت أن 755 مهاجرًا كانوا يعبرون القناة إلى المملكة المتحدة يوم الخميس. الرقم هو الأعلى المسجل في يوم واحد هذا العام.

حتى هذا الأسبوع، عبر 100 ألف مهاجر القناة منذ عام 2018، بما في ذلك ما يقرب من 16 ألف شخص هذا العام، بحسب الأرقام.

يوم الجمعة، تم إخراج 39 طالب لجوء من بارجة مثيرة للجدل تهدف إلى إيواء مئات الأشخاص بعد اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا في المياه.

كثفت السلطات الفرنسية الدوريات وإجراءات الردع الأخرى بعد أن وافقت المملكة المتحدة في مارس/ آذار على إرسال مئات الملايين من اليورو إلى باريس سنويًا.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في منشور على منصة إكس إن "أفكارها مع ضحايا" قارب المهاجرين الذي انقلب.

وقالت في منشور على منصة إكس: "أحيي التزام فرق الإنقاذ التي تم حشدها حول (البحرية الفرنسية) التي أنقذت حوالي خمسين شخصًا من الغرقى"، مضيفة أن وزير الدولة الفرنسي لشؤون البحار، هيرفيه بيرفيل، يتجه إلى مكان الحادث.

كما كتبت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، في منشور على منصة إكس: "أفكاري وصلواتي مع المتضررين من الخسارة المأساوية في الأرواح في القناة اليوم".

وأضافت: "تحدثت هذا الصباح مع فرق حرس الحدود التابعة لنا التي كانت تدعم السلطات الفرنسية استجابة لهذا الحادث".