(CNN)-- هاجم زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني، الجمعة، النخبة "الفاسدة" في روسيا، وقال إنها "وضعت الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة" في بيان مطول نشره على موقعه على الإنترنت.

وقال نافالني، في أول بيان مطول له منذ إدانته بـ"التطرف" والحكم عليه بالسجن 19 عاما من قبل محكمة في موسكو الأسبوع الماضي، إنه "يكره المسؤولين الروس الذين يخدمون مصالحهم الذاتية، وكذلك من يطلق عليهم المصلحين في التسعينيات الذين كانوا يهتمون فقط بالعناية بثرواتهم".

وأضاف: "أكره بشدة أولئك الذين باعوا وأهدروا الفرصة التاريخية التي كانت لبلدنا في أوائل التسعينيات".

وقال في إشارة إلى الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين والمسؤول الروسي رفيع المستوى السابق أناتولي تشوبايس: "أكره يلتسين وتشوبايس وبقية أفراد العائلة الفاسدة الذين وضعوا بوتين في السلطة".

وأضاف: "هل هناك أي بلد آخر أصبح فيه هذا العدد الكبير من وزراء (حكومة الإصلاح) من أصحاب الملايين والمليارات؟ إنني أكره واضعي أكثر الدساتير الاستبدادية غباء، الذين باعوهم إلينا حمقى على أنهم ديمقراطيين، وحتى في ذلك الوقت أعطوا الرئيس سلطة ملك كامل الصلاحيات ".

وألقى المعارض باللوم على القيادة الروسية في السلطة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لـ"عدم محاولتها حتى إجراء إصلاحات ديمقراطية واضحة".

ووصف نافالني الانتخابات في روسيا عام 1996 بأنها "مزورة وواحدة من أكثر نقاط التحول دراماتيكية في التاريخ الروسي الحديث"، مشيرا إلى أن "الظلم العام للانتخابات" لم يزعجه في ذلك الوقت.

وبحسب نافالني، فإن "روسيا ستظل أمامها فرصة لتحويل الأمور إلى اتجاه ديمقراطي"، وقال: "هذه عملية تاريخية سنكون مرة أخرى على مفترق طرق"، على الرغم من أنه يعترف بأن "هناك أوقاتا يقفز فيها من الرعب والعرق البارد ليلا في السجن" ويشعر أن روسيا" أتيحت لها الفرصة مرة أخرى، لكنها سارت على نفس المنوال مرة أخرى بالطريقة كما في التسعينيات".