(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية أُطلقت على شبه جزيرة القرم، ليل السبت، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأضافت الوزارة في برقية على تيليغرام أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية دمرت 14 طائرة بدون طيار "درون"، وتم إسقاط 6 طائرات أخرى بواسطة معدات الحرب الإلكترونية.

وكان البيت الأبيض أكد، الجمعة، أن الولايات المتحدة "منفتحة" على تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات من طراز إف 16 على الأراضي الأمريكية، لكن المسؤولين حذروا من أن "العملية معقدة وستستغرق وقتا".

وقال المسؤولون الأوروبيون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، علنا إنهم يتوقعون بدء التدريب في أغسطس/ آب، لكن تم تأجيل هذا الجدول الزمني حيث يعمل المسؤولون على التوصل إلى تفاصيل لوجستية، بما في ذلك عدد الطيارين الذين سيرسلهم الأوكرانيون إلى التدريب.