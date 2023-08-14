(CNN)-- قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان صحفي، إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني اعترضتا قاذفتين روسيتين للدوريات البحرية بعيدة المدى أثناء عبورهما شمالي اسكتلندا داخل منطقة الشرطة الجوية الشمالية لحلف شمال الأطلسي صباح الاثنين.

وقالت الوزارة إن ناقلة فوييجر تم تحريكها "وظلت محمولة جوا طوال مدة المهمة لتقديم التزود بالوقود جوًا، مما يضمن بقاء طائرات تايفون في الجو للفترة الممتدة اللازمة لإكمال مهمتها".

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي: "أطلق الطيارون بطائراتهم من طراز تايفون لاعتراض قاذفتين روسيتين بعيدتي المدى هذا الصباح، ومراقبتهما أثناء مرورهما في شمال جزر شيتلاند، استعدادًا لمواجهة أي تهديد محتمل لأراضي المملكة المتحدة".

سلاح الجو الملكي رصد طائرات الدوريات البحرية الروسية من طراز Tu-142 Bear-F و Tu-142 Bear-J، المستخدمة في الاستطلاع والحروب المضادة للغواصات، وفقًا للوزارة.

ومضت وزارة الدفاع البريطانية قائلة إن دخول الطائرات العسكرية الروسية إلى منطقة معلومات الطيران في المملكة المتحدة، وهي المنطقة التي تسيطر عليها المملكة المتحدة من المجال الجوي الدولي، يمكن أن تشكل خطرًا على الطائرات الأخرى لأن هذه الطائرات الروسية غالبًا لا تتحدث إلى مراقبة الحركة الجوية أو تقوم بث رمز تعريفي يضمن أنها مرئية للمستخدمين الآخرين الجويين ومراقبي الحركة الجوية على الأرض.

وقالت الوزارة إن طائرتي تايفون وفوييجر عادت إلى قاعدتها، مضيفة أنه تمت إعادة تزويد الطائرة بالوقود لتظل جاهزة للرد على أي تهديدات محتملة في المستقبل.