بكين تعلن عن زيارة وزير الدفاع الصيني لروسيا وبيلاروسيا هذا الأسبوع

(CNN)-- من المقرر أن يزور عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطني الصيني لي شانغ فو روسيا وبيلاروسيا في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس /آب الجاري، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الصينية.

وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، الاثنين، إن وزير الدفاع الصيني سيحضر مؤتمر موسكو للأمن الدولي، حيث سيلقي كلمة، وسيلتقي بقادة وزارات الدفاع في روسيا ودول أخرى.

كما سيزور الوزير الصيني بيلاروسيا للقاء قادة بيلاروسيا والجيش البيلاروسي، وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية.

وكانت آخر مرة زار فيها وزير الدفاع الصيني، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، روسيا في أبريل/ نيسان من العام الحالي، والتقى لي خلال الزيارة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في موسكو.