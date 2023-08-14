أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى "تعزيز كبير" في قدرة إنتاج الصواريخ في البلاد أثناء زيارته لمصانع الأسلحة الرئيسية يومي الجمعة والسبت الماضيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الاثنين.

والمصانع التي زارها كيم تنتج أسلحة عسكرية بما في ذلك الصواريخ الاستراتيجية وقاذفات ناقلة الصواريخ التكتيكية.

وقال كيم أيضًا إن الجيش الكوري الشمالي يجب أن يكون مزودًا بـ "قوة عسكرية ساحقة واستعداد صارم للرد على أي حرب في أي وقت"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وجاءت زيارة كيم للمصنع بعد يومين فقط من مناقشة "تصعيد الاستعدادات الحربية للجيش الشعبي الكوري بطريقة هجومية".

وزار كيم أيضًا مصانع الذخيرة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث قدم توجيهات مهمة لمشروع الدفاع الاقتصادي، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة ، لكن من المتوقع أن يجري الحليفان مناورة عسكرية سنوية هذا الشهر في كوريا الجنوبية.