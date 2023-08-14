رئيس وزراء النيجر المعين من المجلس العسكري: سنتغلب على عقوبات "إيكواس"

(CNN)-- قال رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري، علي محمد لمين زيني في مقابلة مع إذاعة صوت ألمانيا دويتشه فيله (DW)، الأحد، إن النيجر ستتغلب على العقوبات التي فرضتها مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس)، ردا على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، الشهر الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان قلقا بشأن تأثير العقوبات على شعب النيجر، قال لمين زيني: "يجب أن نقلق. تتكون حياة الإنسان من التحديات، ونعتقد أنه، حتى لو تم فرض تحد غير عادل علينا، يجب أن نكون قادرين معا على التغلب عليه، وسنفعل".

وأضاف لمين زيني أن شعب النيجر "مصمّم"، وسيجتاز العقوبات "بقيادة رئيس الدولة والفريق بأكمله من حوله، وبدعم من الجميع، وبتعاون كل السكان، ولكن" قبل كل شيء بمساعدة الرب".

كما علق رئيس الوزراء على الزيارة التي قام بها وفد نيجيري مكون من زعماء دينيين إلى نيامي، وقال إنها "تطمئن" السلطات في النيجر.

وأضاف زيني لـDW: "الوفد الذي جاء، كما رأيتم، يمثل أعظم العلماء في نيجيريا وحتى في القارة، إنه يطمئننا".

وأشار إلى أن العلماء المرموقين من نيجيريا كانوا "صوت شريحة من المجتمع النيجيري"، وأن البرلمانيين النيجيريين أعربوا أيضا عن رفضهم لأي تدخل عسكري في النيجر المجاورة لنيجيريا.