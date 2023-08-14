أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وضعت وزارة الداخلية الروسية ثلاثة جنرالات أوكرانيين على قائمة المطلوبين بتهم تتعلق بالهجمات في منطقة دونباس التي وقعت بين عامي 2016 و2019، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، الاثنين، نقلاً عن قاعدة بيانات الوزارة.

والمسؤولون الأوكرانيون الثلاثة المدرجون في القائمة هم: النائب الأول للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يفهن مويسيك، والجنرال إيهور بالانيوك، والجنرال أندري كوفالتشوك.

ووجهت لجنة التحقيق الروسية لائحة اتهام ضد الجنرالات الثلاثة غيابيًا في نهاية يوليو/تموز، بحسب وكالة (تاس).

ووفقًا للجنة التحقيق، فقد قادوا وحدات القوات المسلحة الأوكرانية التي قصفت مستوطنات جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية في 2016، و2017، و2019.