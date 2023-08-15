(CNN)-- ارتفع عدد القتلى نتيجة انفجار وقع في جمهورية داغستان الروسية، إلى 35 شخصا على الأقل، كما أُصيب نحو 80 آخرين، وفقا لوزارة الطوارئ، الثلاثاء.

وأفادت وكالة (تاس) الروسية الحكومية للأنباء، بأن عدد المصابين بلغ 80 شخصا، وفقا للمركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة.

وتم تعديل الرقم بانخفاض عن الرقم 102 الذي أبلغ عنه في وقت سابق رئيس داغستان سيرغي مليكوف.

ومن جانبها، نشرت موسكو مساعدات في منطقة داغستان في أعقاب الانفجار المميت.

وذكرت وكالة (تاس) أن طائرة Il-76 تابعة لوزارة الطوارئ قد أقلعت من مطار جوكوفسكي في موسكو، للمساعدة في نقل الجرحى جوا إلى المستشفى.

كما وصل متخصصون من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة والمنظمات الطبية في موسكو إلى داغستان، لتقديم المساعدة، بحسب (تاس).

وبحسب وزارة حالات الطوارئ، اشتعلت النيران في سيارة، مساء الاثنين، أثناء الصيانة وانتشر الحريق إلى محطة وقود، وبعد ذلك وقع الانفجار، حسبما ذكرت وكالة (ريا) الروسية للأنباء.