لندن، بريطانيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تصب "الوقود على النار"، وجاء ذلك أثناء حديثه في رسالة مسجلة مسبقا في مؤتمر موسكو للأمن الدولي (MCIS)، الثلاثاء.

وأضاف: "في مناطق مختلفة من العالم، تتضخم جيوب الصراعات طويلة الأمد ويتم إشعال نزاعات جديدة، وهدف أولئك الذين يفعلون ذلك واضح- مواصلة الاستفادة من المآسي الإنسانية والتلاعب بالشعوب، وإجبار الدول على تبعية الطاعة في إطار النظام الاستعماري الجديد، واستغلال مواردها بلا رحمة".

وجادل بوتين بأنه يعتقد أن "الولايات المتحدة تسعى، من بين أمور أخرى، إلى إعادة تشكيل نظام التفاعل بين الدول، والذي تطور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمصلحتها".

وقال بوتين: "ما تؤدي إليه سياسة إضافة الوقود إلى النار يظهر بوضوح في حالة أوكرانيا"، وأضاف: "من خلال ضخ مليارات الدولارات إلى نظام النازيين الجدد، وتزويده بالمعدات والأسلحة والذخيرة، وإرسال مستشاريهم العسكريين ومرتزقتهم، يتم بذل كل شيء لإشعال الصراع بشكل أكبر، وجذب دول أخرى إليه".

وأكد بوتين: "أكرر، أنه من الواضح اليوم، أنه يمكن الحد من المواجهة على المستويين العالمي والإقليمي، وتحييد التحديات والمخاطر، وتعزيز الثقة بين الدول وفتح فرص واسعة لتنميتها فقط، من خلال الانضمام إلى جهود المجتمع العالمي".