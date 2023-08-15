روسيا تعلن التصدي لمحاولة توغل من القوات الأوكرانية عبر الحدود

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، الثلاثاء، إن القوات الروسية منعت توغل القوات الأوكرانية عبر الحدود، دون وقوع إصابات.

وأضاف بوغوماز في برقية على تيليغرام: "في الوقت الحالي، منعت القوات المسلحة للاتحاد الروسي، وكذلك وحدة مراقبة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك بمنطقة بلدية ستارودوبسكي، محاولة من قبل (مجموعة التخريب والاستطلاع) الأوكرانية لدخول أراضي الاتحاد الروسي".

وأضاف أنه "لم تقع إصابات"، دون أن يوضح كيف تم التصدي للقوات الأوكرانية.

وتقع بريانسك على حدود أوكرانيا وقد استُهدف في السابق في غارات عبر الحدود.

ولم تتمكن شبكة CNN، من التحقق بشكل مستقل من مزاعم بوغوماز، ولم يعلق المسؤولون الأوكرانيون على الحادث المزعوم.