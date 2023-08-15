أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن روسيا قد تعيد النظر في قرار عدم استخدام الذخائر العنقودية بسبب انتهاك القانون الإنساني الدولي من قبل "نظام كييف"، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن روسيا قد استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية خلال الحرب في أوكرانيا.

وقال شويغو في مؤتمر موسكو للأمن: "أود أن ألفت النظر إلى أننا أيضا نمتلك ذخائر عنقودية في خدمتنا".

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "حتى الآن، ولأسباب إنسانية، امتنعنا عن استخدامها، لكن، هذا القرار يمكن إعادة النظر فيه".

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن روسيا "استخدمت الذخائر العنقودية بكثافة، مما تسبب في مقتل العديد من المدنيين ووقوع إصابات خطيرة".