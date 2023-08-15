أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وجهت هيئة محلفين كبرى تتخذ من أتلانتا مقرا لها الاثنين لوائح اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن اتهامات رسمية تتعلق بجهوده لإلغاء هزيمته الانتخابية لعام 2020 في ولاية جورجيا.

لائحة الاتهام التاريخية هي رابع قضية جنائية يواجهها ترامب - الذي يقود حاليًا الجناح الجمهوري في السباق نحو البيت الأبيض في انتخابات 2024.

تغطي التهم الموجهة بعد تحقيق شامل بقيادة المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس، بعضًا من أفظع الجهود التي بذلها الرئيس السابق وحلفاؤه لتخريب انتخابات 2020.

واجتمعت هيئة المحلفين الكبرى الاثنين لمدة 10 ساعات تقريبًا قبل توجيه التهم.

وعلى عكس تهم التخريب الانتخابي التي قدمها المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث، سيتم عزل قضية "ويليس" عن أي تدخل محتمل لترامب إذا أعيد انتخابه في عام 2024.

ولن يكون قادرًا على العفو عن نفسه أو عن حلفائه من أي تهم، ولن يستطيع أن يأمر مقاطعة فولتون بإلغاء التهم.