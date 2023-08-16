تسجيل مجموعة فاغنر كمنظمة "تعليمية" في بيلاروسيا

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- سُجلت مجموعة المرتزقة الروسية (فاغنر) في بيلاروسيا كمنظمة تعليمية، وفقًا للمعلومات المنشورة في سجل الدولة الموحد البيلاروسي للكيانات القانونية ورجال الأعمال.

وفقًا للسجل، تم تسجيل الكيان القانوني الذي يحمل اسم مجموعة فاغنر في 3 أغسطس/ آب من هذا العام من قبل اللجنة التنفيذية في قرية تسيل بضاحية أوسيبوفيتشي في منطقة موغيليف في بيلاروسيا.

وفقًا للسجل، أعلنت مجموعة فاغنر أن نشاطها الوحيد هو نشاط تعليمي.

في يوليو/ تموز، أفادت الأنباء أن مرتزقة فاغنر أقاموا معسكرًا على أراضي قاعدة بالقرب من بلدة أوسيبوفيتشي. كما نشرت وزارة الدفاع البيلاروسية العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر كيف يقوم مرتزقة فاغنر بتدريب قواتهم.

في نفس الوقت تقريبًا، سجل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين رسالة مصورة ادعى فيها أن مقاتلي المجموعة قد وصلوا "إلى الأراضي البيلاروسية".