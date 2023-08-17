بوتين ورئيسي يناقشان إمكانية انضمام إيران لمجموعة "بريكس"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وناقش الرئيسان خلاله إمكانية حصول طهران على عضوية مجموعة "بريكس" والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ووفقا للكرملين، "أعرب الجانبان عن رضاهما عن المستوى العالي الذي تحققه العلاقات الروسية الإيرانية، وتم تأكيد نية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والطاقة والنقل واللوجستيات والبيئة".

وجاء أيضا في البيان الذي نشره الكرملين: "تمت مناقشة قضايا توسيع التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية، بما في ذلك مراعاة مشاركة إيران كعضو كامل في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلاً عن الاهتمام بالانضمام إلى أنشطة البريكس".

وقال الكرملين أيضا إن بوتين أعرب عن تعازيه لرئيسي "فيما يتعلق بالعمل الإرهابي في مسجد مدينة شيراز" الأحد.