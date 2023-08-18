مسؤول دفاعي أمريكي يحذر من الانسحاب العسكري من النيجر

(CNN)-- بينما تبحث الولايات المتحدة عن طرق للإبقاء على أصولها العسكرية في النيجر، حذر مسؤول دفاعي أمريكي كبير، من أن الانسحاب العسكري من البلاد، التي تستضيف طائرات استطلاع ومراقبة أمريكية بدون طيار، سيؤثر على مهمة مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقال الجنرال جيمس هيكر، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا: "من الواضح أنه (الانسحاب) سيكون له تأثير على (الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع)، وقدرتنا على الاستمرار في (مكافحة الإرهاب) في المنطقة".

وتبحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن طرق لإبقاء القوات والأصول الأمريكية في النيجر لمواصلة العمليات العسكرية، حتى عندما أصبح أنه من الواضح بشكل متزايد أنه من غير المرجح أن المجلس العسكري الذي أطاح بحكومة البلاد، الشهر الماضي، سيتنازل عن السلطة.

ومن جهة أخرى، قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة"، إذا تدهورت حالة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، حسبما قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN، الجمعة.

وأوضح المسؤول الأوروبي البارز، أن تينوبو أدلى بهذه التصريحات لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في مكالمة هاتفية، حيث أعرب الزعيمان عن قلقهما بشأن صحة محمد بازوم واحتجازه.

وتحدث المسؤول، الذي تم إطلاعه على فحوى المكالمة، بشرط عدم الكشف عن هويته، بسبب بروتوكول الاتحاد الأوروبي.