(CNN)— وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن نقدا لاذعا لسلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه من كوريا واليابان في كامب ديفيد، الجمعة، وقال للصحفيين إنه "ليس هناك الكثير، إن كان هناك شيء، أتفق عليه، مع سلفي في السياسة الخارجية".

وأضاف بايدن: "سياسته أمريكا أولا"، التي ابتعدت عن بقية العالم جعلتنا "أضعف وليس أقوى". وأوضح: "أمريكا قوية مع حلفائها وتحالفاتها".

ورفض الرئيس الاقتراح القائل بأن زملائه القادة يجب أن يكونوا قلقين بشأن التزام أمريكا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، نظرا لتعليقات ترامب التي تشير إلى أنه سيسعى لتقليل البصمة الأمريكية في المنطقة، في حال فوزه في انتخابات عام 2024.

وأكد الرئيس الأمريكي: "لا يتعلق الأمر بقمة واحدة فقط، ما يجعل اليوم مختلفا هو إطلاق سلسلة فعلية من المبادرات، التي هي في الواقع، تغييرات مؤسسية في كيفية تعاملنا مع بعضنا البعض".

وقال بايدن، مشيرا إلى خطوات جديدة "في التعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي، والتعاون التكنولوجي، والتعاون الإنمائي، وأكثر من ذلك"، ستستمر المبادرات عاما بعد عام، وشهرا بعد شهر، لجعل العلاقة أقوى.