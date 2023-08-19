(CNN)-- التقى وفد من الكتلة الإقليمية الرئيسية لغرب إفريقيا (إيكواس) برئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، وزعيم المجلس العسكري، الجنرال عبدالرحمن تشياني، السبت، في نيامي.

وجاء ذلك حسبما أعلن المتحدث الصحفي باسم رئيس نيجيريا رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بولا أحمد تينوبو.

وكتب المتحدث باسم (إيكواس) عبدالعزيز عبدالعزيز على منصة "إكس"، السبت: "بعد لقاء رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبدالرحمن تشياني، زار وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في النيجر، الرئيس محمد بازوم هذا المساء في نيامي".

يأتي ذلك بعدما قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الجمعة، إنها اختارت موعدا للتدخل العسكري في النيجر، ولكنها لن تكشف عن اليوم الذي ستتدخل فيه.

وأكد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في تكتل "إيكواس" عبدالفتاح موسى، أن القوات العسكرية "مستعدة للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر"، للتدخل العسكري في النيجر.

والأسبوع الماضي، أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "بتفعيل" القوة الإقليمية الاحتياطية لتحضير نفسها للتدخل في النيجر، التي سيطر عليها المجلس العسكري، في 26 يوليو/ تموز الماضي.

وجدد موسى، الجمعة، تأكيده على أن أولوية التكتل تبقى "استعادة النظام الدستوري في أقصر وقت ممكن". كما دعا مجددا إلى إطلاق سراح الزعيم "الشرعي" للبلاد، الرئيس المخلوع محمد بازوم.