لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الجمعة، إنها اختارت موعدا للتدخل العسكري في النيجر "the D-day"، ولكنها لن تكشف عن اليوم الذي ستتدخل فيه.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الغانية، أكرا، أكد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في تكتل "إيكواس" عبد الفتاح موسى، أن القوات العسكرية "مستعدة للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر"، للتدخل العسكري في النيجر.

وصرح موسى للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر يومين، لقادة دفاع غرب إفريقيا واُختتم، الجمعة: "تم تحديد يوم التدخل العسكري "the D-day"، وهو ما لن نكشف عنه".

والأسبوع الماضي، أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "بتفعيل" القوة الإقليمية الاحتياطية لتحضير نفسها للتدخل في النيجر، التي سيطر عليها المجلس العسكري، في 26 يوليو/ تموز الماضي.

وجدد موسى، الجمعة، تأكيده على أن أولوية التكتل تبقى "استعادة النظام الدستوري في أقصر وقت ممكن".

وقال: "لن ندخل في حوار لا نهاية له، فالحوار يجب أن يكون مثمرا".

كما دعا مجددا إلى إطلاق سراح الزعيم "الشرعي" للبلاد، الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وأوضح موسى: "لهذا السبب نقول إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، إذا أراد (المجلس العسكري) في النيجر، السير في الطريق السلمي لاستعادة النظام الدستوري في البلاد، فيمكننا حينئذٍ التخلي عن الخيار العسكري، لأنه ليس خيارنا المفضل".