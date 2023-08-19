(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن روسيا اعترضت هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة موسكو، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع: "بعد ظهر اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار، على أهداف في موسكو ومنطقة موسكو".

وأضافت الوزارة: "تعرضت الطائرة المسيرة للتشويش وسقطت بالقرب من مستوطنة بوتيلكوفو القريبة من العاصمة الروسية، ولم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار".

وفي الأشهر الأخيرة، ازدادت بشكل كبير هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على العاصمة الروسية ومناطق أخرى.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، في تحديث لعدد الضحايا، إن سبعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 90 آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، السبت.

وأضاف الوزير الأوكراني في برقية على تيليغرام: "تم العثور على جثة ضحية أخرى في تشيرنيهيف، لامرأة مجهولة الهوية، وارتفع عدد القتلى إلى 7".