فقدان المركبة الفضائية الروسية لونا 25 بعد اصطدامها بسطح القمر

(CNN)-- اصطدمت المركبة الفضائية الروسية "لونا-25"، بسطح القمر، بعد انقطاع الاتصال عنها، مما أدى إلى فقدانها، حسبما ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، الأحد، نقلا عن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

ووفقا للحسابات الأولية، فإن Luna-25 "تحولت إلى مدار غير مخطط له" قبل الاصطدام، حسبما ذكرت (تاس).

وأضافت الوكالة الروسية أن لجنة مشتركة من الإدارات المختلفة ستحقق في أسباب فقدان "لونا -25".

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من إعلان المركبة الفضائية عن "حالة طوارئ" أثناء محاولتها دخول مدار ما قبل الهبوط، حسبما أفادت وكالة روسكوزموس.

وكان من المفترض أن تكون المركبة الفضائية أول مركبة روسية تهبط على سطح القمر، منذ 47 عاما، وفقا لوكالة الفضاء الروسية.