(CNN)-- قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن الطيارين الأوكرانيين بدأوا التدريب على طائرات إف-16، مما يجعل كييف أقرب إلى الحصول على جانب من المعدات العسكرية، التي طال انتظارها، والتي تقول إنها ضرورية لمواجهة التفوق الجوي الروسي.

وصرح ريزنيكوف لوسائل الإعلام الأوكرانية، السبت، أن "التدريب (على طائرات إف -16) بدأ"، وأوضح أنه بالإضافة إلى الطيارين، يتدرب أيضا عدد من المهندسين والفنيين الأوكرانيين.

وقال ريزنيكوف إنه لن يعلن متى سيكون آخر يوم في التدريب، لكنه أشار إلى أن "الحد الأدنى للتدريب هو 6 أشهر".

وأشار إلى أن المدربين سيعلنون الانتهاء من التدريب، عندما يكونون راضين عن إتقان الطيارين والمهندسين والفنيين لمهاراتهم الجديدة.

وقال إن المتدربين سيحصلون أيضًا على تدريب على المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية، لأن "المستوى الأساسي للغة الإنجليزية غير كافٍ".

وأكد الوزير الأوكراني أنه من المهم تحديد نوع الأسلحة التي ستحملها الطائرة.

وأضاف: "بدون رادارات، لا تستطيع الطائرة الرؤية، وبدون رشاشات وصواريخ وقذائف، فهي ليست سلاحا، ولكنها مجرد حاملة".

ويتم دعم برنامج التدريب F-16 من قبل تحالف من 11 دولة من حلف "الناتو"، ويتطلب موافقة رسمية من الولايات المتحدة، لأن هذه الطائرات تكنولوجيا أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة التزمت بالموافقة على نقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، بمجرد اكتمال التدريب.

وأخذت الدنمارك وهولندا زمام المبادرة في إعداد برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة لا تزال تعمل مع دول أخرى لمعرفة من الذي سيقدم طائرات F-16 للقوات الجوية الأوكرانية.