لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أصدرت محكمة بريطانية، حكما بالسجن المؤبد على ممرضة، دون إمكانية الإفراج المشروط عنها، الاثنين، لقتلها سبعة أطفال، ومحاولة قتل ستة آخرين، في مستشفى بالمملكة المتحدة حيث كانت تعمل.

وصدر الحكم على الممرضة لوسي ليتبي، 33 عاما، بالسجن مدى الحياة، من قبل محكمة التاج في مانشستر بشمال إنجلترا، مما يعني أنه لن يتم إطلاق سراحها أبدا. ورفضت ليتبي الظهور في قفص الاتهام، مما دفع بمطالبات لتغيير القوانين، بحيث يجب على المتهمين حضور جلسات النطق بالحكم بحقهم.

وأدانتها هيئة المحلفين، الجمعة، في قضية أرعبت البلاد.

وقال القاضي جيمس جوس، موضحا سبب قراره، إن ليتبي يجب أن تقضي بقية حياتها في السجن، وأضاف: "كانت هذه حملة قاسية لقتل الأطفال، تشمل أصغر الأطفال وأكثرهم ضعفا".

وخاطب القاضي، ليتبي كما لو كانت موجودة في المحكمة أثناء النطق بالحكم، وقال: "كان هناك حقد عميق يقترب من السادية. خلال هذه المحاكمة، أنكرت ببرود أي مسؤولية عن أخطائك، ليس لديك أي ندم، لا توجد عوامل لتخفيف الحكم".

واستمعت المحكمة، الجمعة، إلى أن ليتبي اعتدت على الأطفال الذين كانوا في رعايتها عن طريق حقن الهواء في دمائهم ومعدتهم، وإطعامهم الحليب بشكل مفرط، والاعتداء عليهم جسديا وتسميمهم بالأنسولين.

وأثارت المزاعم ضد ليتبي وإدانتها اللاحقة تحقيقا حكوميا وسط تساؤلات حول كيف تمكنت من تفادي اكتشافها لفترة طويلة.

وقالت دائرة الادعاء الملكية إن الحكم الصادر بحق الممرضة ليتبي بالسجن مدى الحياة، يعني أنها لن تكون قادرة على التسبب في المعاناة مرة أخرى.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، ليتبي لعدم مثولها أمام المحكمة، وقال: "نعمل على تغيير القانون للتأكد من حدوث ذلك، وهذا أمر سنطرحه في الوقت المناسب".