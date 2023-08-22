روسيا تقصف زاباروجيا 96 مرة في 24 ساعة.. ومسؤول يُعلن وفاة شخص

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة الثلاثاء إن روسيا قصفت منطقة زاباروجيا الأوكرانية 96 مرة بالقذائف والصواريخ في 24 ساعة.

وقال مالاشكو عبر تلغرام: "خلال الليل، تم إطلاق هجومين صاروخيين على أطراف المركز الإقليمي وهاجمت ثلاث طائرات بدون طيار المنطقة المفتوحة. ودمرت موجة الانفجارات المنازل المجاورة".

كما هاجمت روسيا عدة بلدات على خط المواجهة باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة والطائرات، وفقًا لما ذكره مالاشكو.

وأضاف المسؤول قائلا: " توفي رجل يبلغ من العمر 51 عامًا نتيجة قصف مدفعي في بريوبرازينكا. كما أصيب رجل يبلغ من العمر 43 عامًا، وتم نقله على الفور إلى منشأة طبية".