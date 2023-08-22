روسيا تحذر من تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16: قرار يدفع كييف إلى الهاوية

(CNN)-- حذر السفير الروسي في الدنمارك فلاديمير باربين، الاثنين، من أن إعلان كوبنهاغن أنها ستزود أوكرانيا بمقاتلات من طراز F-16 "سيدفع كييف إلى الهاوية".

وقال باربين إن "تصرفات الدنمارك تسعى إلى ترك أوكرانيا بلا خيار آخر سوى مواصلة مواجهتها العسكرية مع روسيا، ومثل هذا الموقف يدفع أوكرانيا إلى الهاوية، ويحول شعبها إلى ضحايا جدد".

وأضاف السفير الروسي مستخدما تعبير الكرملين الملطف للحرب في أوكرانيا: "لن تكون هناك نتيجة أخرى لقرار الدنمارك بنقل طائرات F-16 إلى أوكرانيا، سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لضمان الأمن القومي لروسيا".

يذكر أن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف قال، الأحد، إن الطيارين الأوكرانيين بدأوا التدريب على طائرات إف-16، مما يجعل كييف أقرب إلى الحصول على جانب من المعدات العسكرية، التي طال انتظارها، والتي تقول إنها ضرورية لمواجهة التفوق الجوي الروسي.

ويتم دعم برنامج التدريب F-16 من قبل تحالف من 11 دولة من حلف "الناتو"، ويتطلب موافقة رسمية من الولايات المتحدة، لأن هذه الطائرات تكنولوجيا أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة التزمت بالموافقة على نقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، بمجرد اكتمال التدريب.

وأخذت الدنمارك وهولندا زمام المبادرة في إعداد برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة لا تزال تعمل مع دول أخرى لمعرفة من الذي سيقدم طائرات F-16 للقوات الجوية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، الاثنين، إن اليونان ستدرب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز F-16.

وأضاف زيلينسكي: "اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على طائرات F-16"، مؤكدا أن "أوكرانيا ممتنة للغاية" لحزمة مساعدات دفاعية جديدة تعهدت بها اليونان لبلاده.