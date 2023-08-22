ترامب يعتزم تسليم نفسه على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة انتخابات 2020

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، أنه يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، الخميس، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشال": "سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي من قبل المدعية العامة اليسارية، فاني ويليس".

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق من يوم الاثنين، وفقا لمصدرين، أن ترامب يعتزم تسليم نفسه يوم الخميس.

وفي غضون ذلك، قال مصدر في سلطات إنفاذ القانون، لـCNN، إن التفاصيل الدقيقة بشأن إجراءات عملية تسليم ترامب نفسه للسلطات "تم حجبها ومن المرجح عدم نشرها"، وأضاف: "سيكون الأمر روتينيا".

يذكر أنه من المقرر إجراء أول مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مساء الأربعاء، وقال دونالد ترامب إنه لا يعتزم حضورها.