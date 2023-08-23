أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نفذت الهند بنجاح هبوطًا سلسًا ومحكمًا على سطح القمر من خلال مهمتها التاريخية "”Chandrayaan-3، الأربعاء، لتصبح الدولة الرابعة على الإطلاق التي تحقق هذا الإنجاز.

ولم يتمكن سوى الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة والصين من تحقيق هبوط سلس لمركبة فضائية على سطح القمر.

وشاهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهبوط من جنوب أفريقيا حيث يشارك في قمة بريكس، وانضم مودي إلى البث المباشر لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية بشكل افتراضي.

وعلق مودي على الإنجاز بالقول: "إن هذا النهج الذي يركز على الإنسان والذي نقدمه ونمثله لاقى ترحيبًا عالميًا"، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز منسوب لـ"الإنسانية جمعاء".