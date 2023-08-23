(CNN)-- ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الجنرال القائد السابق للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، سيرغي سوروفيكين، أُقيل من منصبه كقائد للقوات الجوية الفضائية الروسية وذلك بعد أسابيع من تداول أسئلة حول مكان وجوده وحالته العقلية عقب التمرد الفاشل لقائد قوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الحكومية أنه تم استبدال سوروفيكين بالجنرال فيكتور أفزالوف، كرئيس للأركان العامة للقوات الجوية الفضائية.

وكانت وثائق سابقة حصلت عليها شبكة CNN حصريا قد كشفت أن سوروفيكين الملقب بـ"الجنرال هرمغدون" (نهاية العالم) كان عضوا بارزا في شركة فاغنر العسكرية الروسية.

وتواصلت CNN مع وزارة الدفاع الروسية للتعليق.

وكان أليكسي فينيديكتوف الصحفي الروسي البارز والرئيس السابق لمحطة إذاعة "صدى موسكو" المغلقة الآن، قد نشر خبر إقالة سوروفيكين.

ولا تزال السيرة الذاتية الرسمية لسوروفيكين على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية تعرّفه كقائد للقوات الجوية الفضائية.