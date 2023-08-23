أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن اسم يفغيني بريغوجين، رئيس شركة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي سقطت شمال موسكو، الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس)، إن الإدارة الفيدرالية للنقل الجوي فتحت تحقيقا في حادث تحطم طائرة من طراز "إمبراير"، الذي وقع في منطقة تفير شمال شرق موسكو الأربعاء.

ونشرت تاس تقريرا نقلا عن الهيئة ذكر أن قائد فاغنر يفغيني بريغودين كان ضمن المسافرين على متن الطائرة.

وجاء في بيان إدارة الطيران: "تم فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة إمبراير الذي وقع الليلة في منطقة تفير. وبحسب قائمة الركاب فمن بينهم اسم ولقب يفغيني بريغوجين".

وتظهر بيانات الرحلة طائرة "إمبراير ليجاسي" مسجلة باسم بريغوجين على ارتفاع ثابت فوق منطقة تفير بعد مغادرة مطار موسكو، قبل أن يتوقف نقل بيانات السرعة والارتفاع.