وزير خارجية جنوب إفريقيا: دول بريكس وافقت على "قضية التوسع"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال وزير الخارجية الجنوب إفريقي، ناليدي باندور، الأربعاء، إن قادة دول مجموعة "بريكس" المُشَكّلة من البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا تبنت وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لتوسيع المجموعة.

وخلال حديثه مع إذاعة "Ubuntu Radio" الجنوب إفريقية على هامش القمة في جوهانسبورغ، قال باندور إن الدول "وافقت على موضوع التوسع".

وأضاف وزير الخارجية الجنوب إفريقي: " الوثيقة التي اعتمدناها والتي تحدد المبادئ التوجيهية والمبادئ، تعمل على دراسة وضع البلدان التي ترغب في أن تصبح أعضاء في البريكس".

ولم يقل باندور ما إذا كانت الدول وقعت على الوثيقة، لكنه أضاف قائلا إن إعلانا أكثر تفصيلا سيُنشر قبل نهاية القمة.

وأردف الوزير قائلا: "الإعلان الأكثر تفصيلا سيتم نشره من جانب قادة البريكس قبل اختتام القمة".