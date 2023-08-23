أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دمر الجيش الأوكراني نظام الصواريخ الروسي “إس-400” في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، الأربعاء، واصفا ذلك بأنه “ضربة موجعة لنظام الدفاع الجوي للمحتل”.

وقالت استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجوم وقع في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي في 23 أغسطس/آب، بالقرب من قرية أولينيفكا في كيب تارخانكوت.

وحددت شبكة CNN موقعًا جغرافيًا لمقطع فيديو للانفجار نشرته استخبارات الدفاع في نفس المنطقة في شبه جزيرة القرم.

وقالت استخبارات الدفاع الأوكرانية إن الانفجار "دمر بشكل كامل" منظومة الـS-400 الدفاعية بعيدة المدى ومتوسطة المدى، وصواريخها وطاقمها عليها.

وأضافت الاستخبارات الأوكرانية: " ونظراً للعدد المحدود من هذه الأنظمة في ترسانة العدو، فإن هذه ضربة موجعة لنظام الدفاع الجوي للمحتل، الأمر الذي سيكون له تأثير خطير على الأحداث الأخرى في شبه جزيرة القرم المحتلة".