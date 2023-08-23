زيلينسكي يوضح نتائج رحلته الأوروبية: "دعم سياسي واتفاقيات"

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه يعود إلى بلاده "بدعم سياسي جديد واتفاقيات جديدة"، بعد اختتام رحلته الأوروبية.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي: "نعود إلى الوطن بدعم سياسي جديد واتفاقات جديدة، وتأكيد الجميع بوضوح على وحدة أراضي أوكرانيا".

وتابع: "ستكون هناك طائرات لأوكرانيا، وسيكون لدينا مركبات مدرعة إضافية، وسنعزز الدفاع الجوي والاقتصاد وصادراتنا والتكامل الأوروبي".

وقال زيلينسكي إنه "ناقش حماية طرق التصدير عبر البحر الأسود من خلال ممرات التضامن البرية".

وذكر: "النتيجة الإجمالية هي أن أوكرانيا أصبحت أقوى"، مضيفا أنه "ممتن للوكسمبورغ لانضمامها إلى إعلان مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية، سافر الرئيس الأوكراني إلى السويد وهولندا والدنمارك واليونان، وقال إنه أجرى محادثات على هامش قمة "أوكرانيا والبلقان" مع قادة بلغاريا وصربيا وكرواتيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية ومولدوفا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.