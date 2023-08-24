أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه عرف رئيس فاغنر، يفغيني بريغوجين، لـ"وقت طويل جدا" واصفا إياه بـ"الرجل الموهوب، ورجل الأعمال الموهوب".

وجاء في تصريحات لبوتين خلال اجتماع مع رئيس "جمهورية دونيتسك" ذات الحكم الذاتي، دينيس بوشيلين في الكرملين: "لقد عرفت بريغوجين لوقت طويل جدا، منذ مطلع التسعينات، لقد كان رجلا ذا مصير صعب وارتكب أخطاء خطيرة في الحياة، وحقق النتائج المرجوة بالنسبة له وبالنسبة للقضية الجمعية وما طلبته منه، مثلما حدث في الأشهر الأخيرة".

وأردف بوتين قائلا عن بريغوجين: "لقد كان رجلا موهوبا، ورجل أعمال موهوب، لم يعمل في بلادنا فحسب، ولكن في الخارج أيضا، في إفريقيا على وجه الخصوص. لقد انخرط بالشؤون المتعلقة بالنفط والغاز والمعادن الثمينة والأحجار هناك. كان هنا فقط بالأمس، حسب ما أعرف، وعاد من أفريقيا مؤخرا وقابل بعض المسؤولين هنا".

وقال الرئيس الروسي: "لكن ما هو مؤكد تماماً، رئيس لجنة التحقيق أبلغني هذا الصباح، لقد أطلقوا بالفعل تحقيقاً مبدئياً في هذه الحادثة. وسيتم إجراؤه بشكل كامل حتى الانتهاء منه".

وتابع بوتين: " ليس هناك شك هنا، لنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب والآن يتم إجراء الفحوصات الفنية والجينية. هذا سيأخذ بعض الوقت".

وأرسل بوتين، الخميس، تعازيه بـ"موظفي فاغنر" الذين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت الأربعاء.

وقال بوتين: "في الداية، أريد أن أعرب عن خالص تعازي لعائلات جميع الضحايا، هذه دائماً مأساة. في الواقع، إذا كانوا هناك، حسنا... تشير المعلومات الأولية إلى أن موظفي مجموعة فاغنر كانوا على متن الطائرة أيضا".

وأردف الرئيس الروسي قائلا: "أود أن أشير إلى أن هؤلاء الأشخاص قدموا مساهمة كبيرة في قضيتنا المشتركة في الحرب ضد نظام النازيين الجدد".