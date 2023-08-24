السلطات الروسية تؤكد أن زعيم فاغنر كان على متن الطائرة التي تحطمت

(CNN) -- أكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، الأربعاء، أن زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وكذلك نشرت قناة على "تلغرام" مرتبطة بمجموعة "فاغنر" بيانا قالت فيه إن بريغوجين قُتل في حادث تحطم الطائرة.

وقال البيان: "لقد توفي رئيس مجموعة فاغنر، بطل روسيا، والوطني الحقيقي لوطنه الأم، يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين، نتيجة لأفعال خونة روسيا. ولكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا"، كما زعمت قناة روسية معروفة ولكن غير رسمية على تلغرام وكانت قريبة من فاغنر أن بريغوجين قُتل.

وكان من بين الأشخاص الذين قُتلوا أيضا في حادث تحطم الطائرة فاليري تشيكالوف، أحد كبار مساعدي يفغيني بريغوجين.

وتشيكالوف خضع لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية "لقيامه بالعمل أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن بريغوجين، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وقالت وزارة الخزانة الشهر الماضي: "لقد عمل تشيكالوف لصالح بريغوجين أو بالنيابة عنه وسهل نقل شحنات الذخائر إلى الاتحاد الروسي".

ولم تكن هناك تأكيدات رسمية من السلطات الروسية ولم تتمكن شبكة CNN من تأكيد وجود بريغوجين على متن الطائرة، وبقيت القنوات الأخرى المرتبطة ببريغوجين وفاغنر، بما في ذلك قناته الرسمية على تلغرام، صامتة.