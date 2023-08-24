أمريكا.. تعرف على المشاركين في أول مناظرة لانتخابات الحزب الجمهوري

(CNN) -- أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي، الاثنين، أن 8 أشخاص سيشاركون، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، في المناظرة الأولى للحزب للانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا وفقا لاستطلاعات الرأي، إنه لن يشارك في المناظرة، ودعا منافسيه إلى الانسحاب.

وهؤلاء هم المترشحون المؤهلون للمناظرة:

رون ديسانتيس: حاكم فلوريدا المتصدر بعد ترامب استطلاعات الرأي، والذي يمكن أن يحقق فوزا في المناظرة بسبب غياب دونالد ترامب.

قام ديسانتيس بإعادة تشكيل حملته في الأسابيع الأخيرة بعد فشله في الإطاحة بترامب في الأشهر الأولى من الانتخابات التمهيدية، وقد تصبح المناظرة نقطة تحول له إما بدفعه إلى الأمام أو إزاحته كأفضل بديل لترامب.

فيفيك راماسوامي: رجل الأعمال يعمل في مجال التكنولوجيا ظهر في وسائل الإعلام الليبرالية التي لا يفضلها العديد من المتنافسين الجمهوريين.

مايك بنس: واجه نائب دونالد ترامب صعوبات أكثر من بعض منافسيه في جمع التبرعات وانتقدا قرار ترامب بعدم المشاركة في المناظرة، وقال بنس، الأحد، لشبكة ABC إن كل مرشح "يجب أن يكون على المسرح مستعدا للمواجهة والإجابة على تلك الأسئلة الصعبة".

نيكي هيلي: قدمت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، لمحة عن الكيفية التي يمكن بها للجمهوريين في المناظرة أن يركزوا بشكل أكبر على تقليص دعم منافسيهم ذوي الاستطلاعات الأقل من التركيز على مواجهة ترامب مباشرة، فقد انتقدت، الاثنين، راماسوامي قائلة إن "سياساته الخارجية تجعل أمريكا أقل أمانا".

تيم سكوت: يسعى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية إلى منافسة ترامب وديسانتيس.

كريس كريستي: ربما يكون حاكم ولاية نيوجيرسي السابق هو أكبر الرابحين في المناظرة لأنه كان منافسا رئاسيا في عام 2016، ويقدم كريستي نفسه كمنتقد شرس لترامب، لكنه لن يخوض مواجهة مباشرة معه لغيابه عن المناظرة.

دوغ بورغوم: وصف حاكم ولاية داكوتا الشمالية نفسه بأنه المنافس الأقل شهرة في المناظرة، وقال يوم الأحد على شبكة NBC إنه سينجح في المناظرة "إذا أتيحت لنا الفرصة لشرح من نحن وما الذي نهدف إليه ولماذا نترشح".

آسا هاتشينسون: حاكم أركنساس السابق يقدم نفسه أيضا على أنه منتقد لترامب.