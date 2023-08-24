منها 3 دول عربية.. "بريكس" تعلن دعوة 6 دول جديدة لعضوية تبدأ في يناير 2024

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منها 3 دول عربية.. "بريكس" تعلن دعوة 6 دول جديدة لعضوية تبدأ بيناير 2024
Credit: ALET PRETORIUS/POOL/AFP via Getty Images)

(CNN)-- قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الخميس، إن إيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا دعيت لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس.

وأوضح رامافوسا أن العضوية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2024.

وقال: "لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين وجمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملي العضوية في البريكس".

وكان وزير الخارجية الجنوب إفريقي، ناليدي باندور قد قال الأربعاء، إن قادة دول مجموعة "بريكس" المُشَكّلة من البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا تبنت وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لتوسيع المجموعة.

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