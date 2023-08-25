رئيس "إيكواس": قواتنا ستتدخل عسكريا في النيجر في هذه الحالة فقط

(CNN)-- قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الجمعة، إن قواتها الاحتياطية لن يتم نشرها في النيجر، إلا عندما "لا تنجح" الجهود الدبلوماسية لوقف الانقلاب العسكري.

وردا على سؤال لشبكة CNN خلال مؤتمر صحفي في أبوجا عاصمة نيجيريا، أكد رئيس "إيكواس" عمر توراي، أن قرار تفعيل القوة الاحتياطية سيتم اتخاذه، عندما ترى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن "الدبلوماسية لا تجدي نفعا".

وأضاف توراي: "أعتقد أن المنطقة وزعماء المنطقة سيعلمون متى وصلوا إلى المرحلة التي لا يمكن فيها توقع أي تقدم".

ويأتي ذلك بعدما قال مفوض الكتلة للشؤون السياسية والسلام والأمن عبدالفتاح موسى، الأسبوع الماضي، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اختارت يوم "D-Day"، الذي ستتدخل فيه عسكريا في النيجر.

وقلل توراي من احتمال التدخل الوشيك، واتهم وسائل الإعلام بالتحريف، فيما يتعلق بتجهيز القوة الاحتياطية "كإعلان حرب ضد جمهورية النيجر أو غزو مخطط للبلاد".

كما أكد عمر توراي أن استخدام القوة هو واحد من سلسلة تدابير، يمكن استخدامها "لاستعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر"، مضيفا أن الكتلة تظل ملتزمة باستعادة الديمقراطية سلميا في البلاد التي سيطر عليها المجلس العسكري، في 26 يوليو/ تموز الماضي.