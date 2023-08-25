(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، للصحفيين في مطار أتلانتا بولاية جورجيا بعد وضعه قيد الاعتقال لفترة وجيزة وإطلاق سراحه بكفالة من سجن مقاطعة فولتون إنه "لم يرتكب أي خطأ".

ووصف ترامب القضية الجنائية المرفوعة ضده بأنها "مهزلة للعدالة"، وقال:"لدينا كل الحق في الطعن في الانتخابات التي نعتقد أنها غير نزيهة".

وتطرق دونالد ترامب أيضا إلى القضايا الجنائية الأخرى ضده، قائلا: "هذه حالة واحدة ولكن هناك 3 قضايا أخرى، هذا تدخل في الانتخابات".

وكان الرئيس الأمريكي السابق قضى قرابة 20 دقيقة في سجن مقاطعة فولتون بعدما سلم نفسه إلى سلطات السجن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

ووفقا لسجلات السجن فإن ترامب تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن لمدة 20 دقيقة حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية.

وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجها مع إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.

وقال عمدة مقاطعة فولتون، بات لابات، إن جميع المتهمين التسعة عشر في القضية سيخضعون لنفس العملية التي يخضع لها أي متهم جنائي آخر في المقاطعة.