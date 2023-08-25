دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورته الجنائية على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، منذ آخر تدوينة له بتاريخ الـ8 من يناير/ كانون الثاني 2021.

ونالت التغريدة نحو 40 مليون مشاهدة وآلاف التفاعل والتعليقات بعد أقل من ساعتين على نشرها (إلى حين نشر هذا التقرير)، حيث كتب "تدخل في الانتخابات.. لا تستسلم أبدا".

نشر مكتب عمدة مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، الخميس، الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي التقطت له في سجن المقاطعة بعدما وضع قيد الاعتقال وتم حجزه باعتباره سجينا لفترة وجيزة ثم إطلاق سراحه بكفالة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قضى قرابة 20 دقيقة في سجن المقاطعة بعدما سلم نفسه إلى سلطات السجن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

ووفقا لسجلات السجن فإن ترامب تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن لمدة 20 دقيقة حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية.

وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجها مع إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.