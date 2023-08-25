ماذا حدث لترامب في سجن فولتون بعدما سلم نفسه؟

(CNN)-- قضى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، قرابة 20 دقيقة في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بعدما سلم نفسه إلى سلطات السجن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

ووفقا لسجلات السجن فإن ترامب تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في السجن لمدة 20 دقيقة حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية.

وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجها مع إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.

وقال عمدة مقاطعة فولتون، بات لابات، إن جميع المتهمين التسعة عشر في القضية سيخضعون لنفس العملية التي يخضع لها أي متهم جنائي آخر في المقاطعة.