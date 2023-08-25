وزير الخارجية التركي يلتقي زيلينسكي.. والرئيس الأوكراني يكشف ما ناقشاه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، في العاصمة كييف.

وعقد فيدان أيضا لقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال ورئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية التركية.

وقال زيلينسكي عبر قناته على تلغرام إنه وفيدان ناقشا اتفاقية الحبوب و"عدة قضايا ذات أهمية مثل الوصول إلى معادلة للسلام، والتحضيرات للقمة العالمية للسلام، والمخاطر التي يفرضها إغلاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود".

وأضاف الرئيس الأوكراني قائلا: "أنا ممتن لتركيا على دعمها المستمر والمتواصل لأوكرانيا".