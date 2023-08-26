(CNN)— في قضية رفيعة المستوى هزت صناعة الشحن التجاري، وافق بحار متهم باغتصاب طالبة من الأكاديمية البحرية التجارية الأمريكية، على تسليم أوراق اعتماده للعمل على متن السفن، لكنه لن تتم مقاضاته جنائيا.

وسلم البحار التجاري إدغار سيسون طواعية أوراق اعتماده الصادرة عن الحكومة، الأسبوع الماضي، بعد أن عدل خفر السواحل الأمريكي شكوى إدارية مقدمة ضده واتهمه بالاعتداء الجنسي على مرؤوسته هوب هيكس، بحسب ما أفادت وثائق خفر السواحل.

وأخطر المدعون الفيدراليون هيكس مؤخرا بأنهم لن يوجهوا اتهامات جنائية ضد سيسون، وفقا لمحاميها ريان ميلوجي. ورفضت وزارة العدل التعليق على قرار خفر السواحل بعدم مقاضاة سيسون.

ويؤدي هذان التطوران بشكل فعال إلى حل قضية أدت إلى إصلاحات في صناعة الشحن وأثارت غضب الكونغرس.

وجذبت القضية الاهتمام الوطني منذ ما يقرب من عامين، عندما نشرت هيكس روايتها للحادث على مدونة يليها البحارة تحت اللقب المجهول "Midshipman X"، قالت إنها كانت على متن سفينة تجارية وسط المحيط كجزء من برنامج تدريب مدرسي، عندما أجبرها سيسون وضباط كبار آخرون في إحدى الليالي على شرب الكحول رشفة تلوى الأخرى، وأضافت أنه بعد أن أصبحت عاجزة، هاجمها سيسون، وكانت تبلغ من العمر 19 عاما في ذلك الوقت.

وقال سيسون، الذي لم يرد على طلب شبكة CNN للتعليق، في وقت سابق، إنه نفى مزاعم هيكس. ومن خلال التنازل عن قدرته على العمل على متن السفن التجارية، تجنب سيسون جلسة استماع بشأن تهم الاعتداء الإداري ضده.

وكشفت مزاعم هيكس عن مشاكل طويلة الأمد تتعلق بالاعتداءات الجنسية في الصناعة البحرية، لا سيما ضد طلاب من أكاديمية ميرشانت مارين، الذين يتم إرسالهم إلى البحر لعدة أشهر في كل مرة في برنامج تدريب إلزامي.

كما كشفت عن المشاكل والقيود التي يواجهها خفر السواحل الأمريكي في التحقيق في مثل هذه الجرائم، حسبما توصل تحقيق لشبكة CNN، في وقت سابق من العام الحالي.

وأظهرت السجلات التي حصلت عليها شبكة CNN أن خفر السواحل- الوكالة الرئيسية المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المزعومة، التي تشمل الذين يعملون على متن السفن التجارية- كان منذ فترة طويلة متساهلا بشأن العقوبات المفروضة على البحارة الذين ثبت أنهم ارتكبوا جرائم جنسية، خاصة عند مقارنتها بنتائج حالات أخرى مثل تعاطي المخدرات. وحتى عند فرض عقوبات، وجدت شبكة CNN أن خفر السواحل لم يفعل الكثير لإبعاد المفترسين المزعومين عن العمل على السفن، مع استمرار التحقيقات لأشهر أو حتى سنوات.

فعلى سبيل المثال، لم يتخذ خفر السواحل أي إجراء تأديبي ضد سيسون، بل قام بتجديد أوراق اعتماده الصادرة عن الحكومة قبل تحقيق CNN.

وهذا الأسبوع، قال خفر السواحل لشبكة CNN، إنه "ملتزم بمنع سوء السلوك الجنسي في الصناعة البحرية، والرد على الادعاءات في الوقت المناسب وبطريقة احترافية ومتسقة".

وفي تصريح لشبكة CNN، قالت هيكس إنها تشعر بخيبة أمل لعدم توجيه اتهامات جنائية إلى سيسون، لكنها أعربت عن ارتياحها لأن رحلتها الطويلة قد انتهت. وأضافت: "آمل أن يُظهر هذا للآخرين في مواقف مماثلة أن العدالة ممكنة، وأن المزيد من الناجين سيحققون نتائج مماثلة".