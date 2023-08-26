"رجل وسيم".. بايدن يثير تفاعلا بتعليقه على صورة ترامب الجنائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعليق حول الصورة الجنائية لدونالد ترامب قائلا: "رجل وسيم".

وقال بايدن، للصحفيين خلال قضاء عطلته في بحيرة تاهو، كاليفورنيا، إنه شاهد صورة ترامب على شاشة التلفزيون، وعندما سئل عن رد فعله، أجاب: "رجل وسيم و رائع".

وكان الرئيس الأمريكي السابق قضى قرابة 20 دقيقة في سجن المقاطعة بعدما سلم نفسه إلى سلطات السجن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

ووفقا لسجلات السجن فإن ترامب تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن لمدة 20 دقيقة حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية، وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجها مع إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.