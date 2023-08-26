رئيس بيلاروسيا: حذرت بريغوجين مرتين وقال لي مرة "سأموت إذن"

(CNN)-- وقال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه حذر رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، مرتين من التهديدات المحتملة، وفقًا لوكالة أنباء بيلتا الحكومية.

وأوضح لوكاشينكو قائلا: "المرة الأولى كانت عندما اتصلت به هاتفياً وجرت المفاوضات بينما كانوا يسيرون نحو موسكو، فقلت له: ’يفغيني، هل تفهم أنك ستهلك من يتعبك وتهلك نفسك؟.. وكان قد عاد لتوه من الجبهة. قال لي مندفعا: سأموت إذن، اللعنة!".

في المرة الثانية، قال لوكاشينكو إن بريغوجين ونائبه بقيادة فاغنر، ديمتري أوتكين، ومنذ بداية مجموعتهما العسكرية الخاصة، قد جاءا لرؤيته وأنه "حذرهما بعبارات لا لبس فيها للانتباه".

وأضاف لوكاشينكو، الذي يُعرف بأنه حليف لبوتين منذ فترة طويلة، للصحفيين: "لا أستطيع أن أقول من فعل ذلك لكنني أعرف بوتين إنه شخص حكيم وهادئ للغاية وحتى بطيء عند اتخاذ القرارات بشأن قضايا أخرى أقل تعقيدا، لذلك، لا أستطيع أن أتخيل أن بوتين فعل ذلك (قتل بريغوجين)، وأنه هو المسؤول، لقد كان عملا قاسيا للغاية وغير احترافي"، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية "بيلتا".