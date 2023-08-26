خبير صواريخ يعلق لـCNN على انفصال ذيل وجناح طائرة بريغوجين

(CNN)—شوهد بمقطع فيديو نشرته وكالة أنباء روسية رسمية "نفخة بيضاء" بالجو تلتها مشاهد سقوط طائرة يمتد خلفها أثر من الدخان أو البخار، وتهوي بسرعة من سماء زرقاء لامعة، ليقوم مصور الفيديو بتكبير الصورة ليكشف أنها تفتقد جناحًا.

اللقطات التي نشرتها وكالة الانباء الحكومية الروسية "ريا نوفوستي"، تظهر اللحظات التي هوت فيها طائرة خاصة يُزعم أنها تقل زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، لتتحطم في حقل شمال غرب موسكو، بينما كانت في طريقها إلى سان بطرسبرغ.

وقال خبير الصواريخ المقيم في أوروبا والذي عمل محللا لصالح حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ماركوس شيلر، لشبكة CNN إن مقاطع الفيديو المتاحة وحقيقة انتشار مناطق الحطام وتعددها على مساحة واسعة تشير إلى "انفجار قوي"، مضيفا: "لا يمكن فصل ذيل الطائرة وجناحها عن الطائرة إلا عن طريق انفجار.. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه قنبلة على متن الطائرة أم صاروخا، لكن الذيل والجناح لا يمكن أن يكونا قد سقطا بأي طريقة أخرى".

من جهته قال خبير الصواريخ الذي يقدم المشورة لحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، روبرت شموكر، إنه في حين أن الحادث يتطلب إجراء تحقيق شامل وتحليل على الأرض للصندوق الأسود، أو مسجلات بيانات الرحلة، لتحديد السبب، فإن الأدلة المتاحة تشير إلى أن من المحتمل أن تكون الطائرة قد سقطت بسبب انفجار وليس بسبب عطل ميكانيكي.

وأضاف: "طائرات مثل هذه لا تسقط من السماء فحسب. لن يكون للصيانة السيئة أو خطأ الطيار التأثير الذي رأيناه، أي سقوط الجناح وظهور انفجار في السماء.. هذه الطائرة بالتأكيد لم تنهار بسبب مشاكل ميكانيكية أو جوية"، لافتا إلى أنه وبناءً على اللقطات ومظهر الحطام، لا يبدو أن الطائرة أصيبت بصاروخ من الجو أو صاروخ لمنظومة دفاع جوي من الأرض.